أسعار الذهب تُنهي الأسبوع على مكاسب

سجلت أسعار الذهب تراجعاً في ختام تعاملات يوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع، مسجلة في الوقت نفسه ارتفاعًا أسبوعيًا بعد كلمة رئيس الفدرالي الأمريكي في جاكسون هول، حيث أبقى الباب مفتوحًا أمام رفع مستقبلي لمعدلات الفائدة واستمرار السياسة التشددية لوقت أطول.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 1914.16 دولار للأونصة، لكن المعدن النفيس سجل مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 1.38%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس، إنه من الممكن أن يعيد باول الذهب إلى 1900 دولار وممكن أن يرفعه إلى 1940 دولارًا.

وأضاف “من الواضح أن قوة الدولار بمثابة رياح معاكسة للذهب”.

وحقق الدولار مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على مكاسب بنسبة 6.60% عند 24.2 دولار للأونصة وارتفع البلاتين بنسبة 3.83% إلى 944.72 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 2.6% إلى 1223.28 دولار للأونصة.

