أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 26 اغسطس 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 26 اغسطس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 26 اغسطس 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8339 د‫.‬ل – للبيع – 4.8098 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1750 ~ 5.1700 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5900 ~ 5.5500 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار ▪️ الباوند = 6.45 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1900 ~ 5.1850 دينار ▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.2300 دينار تحويل يورو لتركيا

+04.50 ~05.50 قروش ▪️ الليرة التركية

0.19 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.30 دينار ▪️ فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب234.00 دينار ▪️ الذهب المسبوك = ب240.50 للجرام ▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.28 دينار ▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.275 دينار نسبة سحب البطاقات دولار = 4.40% الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار = 3.50% الامان الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =590 دينار تونسي الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي = 7900 جنيه مصري

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