أسعار الذهب في ليبيا اليوم السبت 26 اغسطس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت) 26/08/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

آونصة الذهب عالمياً 🌍

ب1,914.89 $ 🇺🇲

سعر كسر الذهب اليوم : ▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب234.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب273.00 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب286.00 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب312.00 دينار سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب270 ~280 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب315 ~330 دينار سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب310 ~340 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب340 ~360 دينار سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري : ▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي