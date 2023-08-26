رئيس الوزراء يُجري جولة تفقدية لعددٍ من المشروعات بمناطق شرق بنغازي

الأبيار 26 أغسطس 2023 (وال) – انطلاقًا من الأولوية القُصوى التي تُوليها الحكومة الليبية للملف الخدمي وأوضاع المُواطنين بالمُدن والمناطق؛ شرع رئيس مجلس الوزراء الدكتور “أسامة حمّاد” اليوم السبت، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار “حاتم العريبي” والمهندس “بالقاسم حفتر” في جولة تفقدية للمشروعات الجارية في عددٍ من المدن والمناطق شرق البلاد.

واطّلع رئيس مجلس الوزراء -في بداية جولته- على نسب الإنجاز بمشروع صيانة ورصف طريق منطقة الأبيار.

كما حثّ المهندسين والمشرفين على المشروع، بضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة والاِلتزام بالجدول الزمني؛ لتخفيف المعاناة على سكّان وأهالي المنطقة. (وال – الأبيار)

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