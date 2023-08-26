رئيس الوزراء يصل مدينة المرج للوقوف على أبرز مُستجدات ملف الإعمار

المرج 26 أغسطس 2023 (وال) – وصَل رئيس مجلس الوزراء أسامة حمّاد، اليوم السبت، إلى مدينة المرج رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي، والسيد بالقاسم حفتر وذلك ضمن سلسلةٍ من الزيارات الميدانية التي يقوم بها؛ للوقوف على الأوضاع الخدمية وجهُود مُعالجة المُختنقات التي اِستجابت الحكومة الليبية لمُناشدات المُواطنين بشأنها.

وكان في اِستقبال رئيس الوزراء والوفد المُرافق له؛ رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج م. وليد صلهوب ولفيفٌ من المُهندسين والمسؤولين بالبلدية.

وأثنى الرئيس على مُستوى الأعمال القائمة، داعيًا لبذل المزيد من المجهودات؛ لاِستكمالها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، مشدداً على ضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة. (وال – المرج)

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