وول ستريت جورنال: خلال أسابيعه الاخيرة حفتر يرسل طائرة خاصة محملة بالأموال إلى قائد مجموعة فاغنر

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها أن رئيس مجموعة فاغنر الروسية بريغوجين كان يبحث عن الأموال والموارد في أفريقيا خلال أيامه الأخيرة.

وأكدت وول ستريت جورنال أن بريغوجين سافر على انفراد إلى ليبيا حيث تتمتع فاغنر بحضور قوي خاصة في الأشهر التي أعقبت تمرده الفاشل في جنوب روسيا .

وقال الصحيفة أن من خلال أحد الاجتماعات مع خليفة حفتر على مدرج مطار شرق ليبيا طالب قائد مجموعة فاغنر بمبلغ قيمته 200 مليون دولار لدور قواته المرتزقة في حماية حقول النفطية

وقال مصدر ليبي لصحيفة وول ستريت جورنال أن قائد القوات المسلحة خليفة حفتر أرسل طائرة خاصة تحمل الأموال إلى بريغوجين وفقا للصحيفة.

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