وفاة فني لحام جراء انفجار صهريج نقل نفط

تعرض فني لحام مصري الجنسية لحادث انفجار صهريج نقل النفط الخام اثناء عملية التلحيم الأمر الذي أدى الى وفاته على الفور.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في حقل ايراون النفطي التابع لشركة زلاف، الذي ترعاه شركة بيتكس التي تفتقر لأبسط معايير السلامة، إلا انها تمتلك نفوذاً يمكنها من العمل في مشاريع كبرى بدون الدخول في مناقصات شريفة، وذلك حسبما قالت المصادر وفق الجماهيرية .

وأرجعت المصادر أسباب الحادث الى افتقار شركة بيتكس للخبرة في هذا المجال، عدم كفاءة الكادر المشغل خاصة وأنهم عمال باليومية، لا يوجد ابسط معايير السلامة، استخدام صهاريج قديمة ومتهالكة في نقل النفط الخام، مخالفة قوانين الدولة.

وأفادت المصادر أن الصهاريج المستخدمة في نقل النفط الخام قديمة ومتهالكة ومستأجرة من طرف ثالث وهو شركة دروب مصراتة، وبالتالي فهي معرضة لتسربات اثناء عملية النقل، ما يستوجب إيقافها عن العمل من طرف شركة زلاف حفاظاً على البيئة والسلامة العامة.

ونوهت الشركة إلى أن الفني المصرى لم يكن لديه إقامة او تأشيرة عمل، وهذه مخالفة صريحة لقوانين الدولة، كما أنه لا يملك تصريح نفطي، ولم يكن يرتدى أبسط ملابس الوقاية الشخصية(PPE) اثناء الحادث، علاوة على ذلك لم يتم اجراء تقييم المخاطر (risk assessment) ولا منح تصريح عمل (PTW) قبل البداء في التلحيم.