ارتفاع للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الأحد 27 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الأحد 27 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8391 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2235 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0871 دينار، والدولار الكندي 3.5568 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1822 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2899 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3175 دينار، والدينار التونسي 1.5652 دينار، والدرهم المغربي 0.478 دينار ليبي.