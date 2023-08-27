مرور 40 عاماً على تدشين حجر الأساس لمشروع النهر الصناعي في ليبيا

يحتفل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي غدا الإثنين 28 أغسطس 2023، بمرور 40 عاما على تدشين حجر الأساس للمشروع في عام 1984، والذي أنتج أكثر من 12 مليار متر مكعب من المياه طوال 4 عقود، بواقع 6.5 ملايين متر مكعب يوميا من مجموع 1300 بئر على طول 4 آلاف كيلومتر من الأنابيب.

ويتكون جهاز النهر الصناعي من مجموعة منظومات هي منظومة السرير سرت- تازربو – بنغازي، منظومة الحساونة – الجفارة، منظومة الجغبوب – طبرق، منظومة غدامس- النقاط الخمس والزاوية، منظومة الكفرة – تازربو، وصلة القرضابية- السدادة.