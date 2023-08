«باتيلي» يدعو المصرف المركزي لمواصلة جهوده لمعالجة آثار انقسام المالي

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، المصرف المركزي إلى مواصلة جهوده «لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام».

جاء ذلك وفق ما نقلت البعثة الأممية لدى ليبيا عن باتيلي، الجمعة، وقالت إنّها من كلمته في إحاطته أمام مجلس الأمن في 22 أغسطس الجاري.

وحثّ باتيلي اللجنة المالية العليا المشكلة من أطراف النزاع الليبي على تحويل نقاشاتها إلى «إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة».

وفي 21 أغسطس الحالي، أعلن المصرف المركزي الليبيعودته لمؤسسة سيادية واحدة بعد انقسامه عام 2014، وذلك في بيان عقب اجتماع موسع بطرابلس جمع المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي.

