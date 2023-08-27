افتتاح المقر الجديد لشركة المياه والصرف الصحي وإدارة التشغيل والصيانة الجبل الغربى

غريان 26 أغسطس 2023 م(وال)- افتتح عميد بلدية غريان ” ناصر بريني ” رفقة مدير عام الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس ” رفيق محمود بولسين ” وعضو البرلمان ” صلاح زوبيك “، والسادة مدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي الجبل الغربي ” عبد الباقي العماري ” المقر الجديد لشركة المياه والصرف الصحي وإدارة التشغيل والصيانة الجبل الغربي بعد استكمال البناء وتجهيزه بالاحتياجات اللازمة .

كما حضر الحفل الذي أقيم أمس السبت وكيل المجلس البلدي ” فرج السردمان”، وعضو المجلس البلدي “رجب الاسود “، ومدير هيئة الرقابة الإدارية الجبل الغربي، ومدير مديرية أمن شرق الجبل والسادة موظفي شركة المياه الجبل الغربى .( وال غريان )

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