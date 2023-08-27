المنطقة الحرة لميناء مصراتة تعيد افتتاح الورشة البرجية بعد الانتهاء من التشطيبات

افتتحت إدارة المنطقة الحرة لميناء مصراتة البحري اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، الورشة البرجية بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، والتي شملت صيانة الهياكل المعدنية والطلاء المقاوم للعوامل البحرية، وتركيب ألواح التغليف ذات المواصفات العالية لتحمل الظروف البحرية.

وتتكون الورشة من مجموعة من المكاتب وصالة مجهزة بشكل كامل، بالإضافة إلى مخزنين وغرفة مخصصة لجميع المعدات، بما في ذلك معدات الغسيل، ونظام إطفاء حرائق لضمان السلامة، وتوفير ورشة متنقلة مجهزة بالكامل لأعمال الصيانة بكفاءة عالية وحرفية.