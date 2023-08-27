رئيس الوزراء يطّلع على الأوضاع العامة والأمنية بمعبر أمساعد الحدودي

امساعد 27 أغسطس 2023 (وال) – اطّلع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حمّاد، اليوم الأحد، على الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بمعبر أمساعد الحدودي، في زيارةٍ رفيعة المُستوى رافقه خلالها رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقُوات المسلّحة عميد ركن خالد حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار السيّد حاتم العريبي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس فرع جهاز المخابرات الليبية فرع المنطقة الشرقية اللواء سليمان العبار.

وعقد الرئيس والوفد المُرافق له عددًا من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

واِلتقى الرئيس أيضًا -خلال زيارته- عددًا من المسافرين وسائقي الشاحنات القاصدين كلَا البلدَين، حيث اِستمع لمعاناتهم من عين المكان، متعهدًا بمعالجة هذا الأمر خاصة وأن الحكومة الليبية تحرص على الاِستجابة لمُناشدات المُواطنين والوقوف عليها عن كثب.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته الفورية بفتح معبر امساعد الحُدودي لمدّة 24 ساعة؛ من أجل عبُور المُسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ مُنذ أيام، وذلك اِضطلاعًا من الحكومة الليبية بمسؤولياتها وواجبها الإنساني. (وال – أمساعد)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال