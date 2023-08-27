الكوني: توافق مع الصين حول رفع القوة القاهرة عن عمل شركاتها في ليبيا

كيب تاون 27 أغسطس 2023 (وال)- كشف النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، عن توافق بين المجلس الرئاسي والحكومة الصينية بشأن رفع القوة القاهرة عن عمل شركاتها في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس؛ إن التوافق جاء خلال لقاء الكوني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش أعمال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي الصيني خلال قمة “بريكس” والتي استضافتها جنوب إفريقيا في الفترة بين 22 -24 أغسطس الحالي.

وقال الكوني إنه اتفق مع الرئيس الصيني على تفعيل التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، ضمن إطار شراكة إستراتيجية ذات توجه مستقبلي للتعاون الشامل والتنمية المشتركة، خاصة وإن ليبيا قد انضمت لمبادرة “الحزام والطريق” التي ترصد له الصين إمكانيات كبيرة منذ عام 2018 م.

وأكد الكوني على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين؛ في دعم جهود الدولة الليبية باتجاه تحقيق الاستقرار والتسريع بإنجاز مشاريع الإعمار، وفق رفع القوة القاهرة عن عمل الشركات الصينية في ليبيا، وعودة الشركات التي لها أعمال متوقفة في ليبيا، وفتح باب الاستثمار بشكل واسع أمام مختلف الشركات الصينية.

وأشار الكوني إلى أن الصين كقوة عالمية ضاغطة؛ تُرسل بذلك رسالة قوية مطمئنة لكافة الشركات العالمية، بشأن تحقق الاستقرار الذي صار يتأكد في ليبيا، ونجاح الجهود المبذولة مع الدول الأفريقية ودول الجوار وأوروبا في هذا الصدد.

وشدّد الكوني على إن مشاريع الإعمار في ليبيا تحتاج الخبرات الصينية، وأن النموذج الصيني للنهوض الاقتصادي، والذي حققت من خلاله الصين قفزة نهضوية نوعية، وتمكنت وبسرعة استثنائية من الانتقال إلى مستوى عالمي استثنائي، يُشكل نموذجًا جدير بأن يُحتدى.

بدوره، أعرب الرئيس الصيني عن اهتمامه بتطوير العلاقات الصينية الليبية، وفق آفاق استراتجية واقتصادية تذهب باتجاه مسار التكتل الاقتصادي العالمي الجديد “بريكس”.

ورحّب الرئيس الصيني بالتعاون المشترك مع ليبيا، ودعم صيرورة النهوض بالدولة وبناء البلد، مؤكدًا بأن آفاقًا مرتقبة للتعاون الخلاق لن تتأخر.

وتعهد بتوجيه تعليماته للشركات الصينية للعودة للعمل في ليبيا، ودعم انطلاقة الإعمار في البلد، والصين مستعدة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة مع ليبيا، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وفق شراكة إستراتيجية شاملة. (وال – كيب تاون)

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