اجتماع هـام للدبيبة ووزير التربية بشأن العام الدراسي الجديد وُأوضاع معلّمي العقود

تابع رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 مع وزير التربية والتعليم موسي المقريف الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2023 2024، واكتمال توريد الكتاب المدرسي بنسبة %100 وتوزيعه على مراقبات التربية والتعليم في كافة البلديات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تجهيز الميزانية التشغيلية لصرفها على كافة المؤسسات التعليمية قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة لمعالجة أوضاع مُعلمي العقود والتنسيق بشأن ذلك اللجنة المُكلّفة من مجلس الوزراء ووزارة المالية. بين

وأوضح المقريف أن العمل جار على توفير المقاعد الدراسية والخطاطات، والسبورات وفق الاحتياج الفعلي للمؤسسات التعليمية.