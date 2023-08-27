مصراتة 27 أغسطس 2023 (وال)- نظمت كلية السياحة والضيافة مصراتة، لقاء عمل حول واقع التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع السياحة ومدى ملائمتها مع سوق العمل الحالي.

هذا وشارك في هذا اللقاء الذي أقيم تحت عنوان “القوانين والتشريعات ومدى ملائمتها للمخرجات التعليمية وانعكاسها على صناعة السياحة في ليبيا”، وبرعاية المجلس البلدي لبلدية مصراتة، وكيل وزارة السياحة، ووزارة التعليم التقني بحكومة الوحدة، وعضو مجلس النواب عن مصراتة محمد الرعيض، ومدير مركز المعلومات والتوثيق السياحي المهندس أسامة الخبولي، وعددٍ من عمداء كليات السياحة بجامعات طبرق وبنغازي ودرنة وشحات وجامعة سبها وجامعة طرابلس والمرقب والباحثين والمهتمين بمجال السياحة والتعليم.

وأكد مدير مركز المعلومات والتوثيق السياحي المهندس أسامة الخبولي – في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الليبية – على الانتعاشة التي تشهدها قطاع السياحة في الآونة الأخيرة، والتي ترجمتها أرقام واحصائيات عديدة صادرة عن المركز في الكتيب الإحصائي لسنة 2022 م وفق تعبيره.

وقال الخبولي إن المركز شارك بثلاث عروض مرئية كانت على النحو التالي:

1- المحور القانوني – عرض مرئي حول تطور التشريعات السياحية ومدى وملاءمتها للوضع الحالي.

2- المحور التعليمي – عرض مرئي حول تجربة المركز في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال السياحي.

3- المحور التسويقي – عرض مرئي حول واقع السياحة الليبية في أرقام وإحصائيات (مؤشر السلم والتعافي).

وفي نهاية اللقاء كرّم عميد كلية السياحة والضيافة مصراتة الدكتور علي عكاشة، كافة الشخصيات والجهات التي ساهمت في إنجاح لقاء العمل. (وال – مصراتة)

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