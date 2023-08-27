وزارة الشؤون الاجتماعية توضح موعد صرف منحة الزوجة والأبناء

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج مجاهد أنهم في انتظار تحديث البيانات من الأحوال المدنية.

وتوقع مجاهد في تصريحات صحفية عن ورود البيانات في 2 سبتمبر المقبل، وأن تودع المنحة في الحسابات قبل 10 سبتمبر.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص القيمة المالية لمنحة الزوجة والأبناء عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليمات عاجلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة للربع الثالث للعام 2023.