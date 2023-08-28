مصرف ليبي يعلن ايقاف جميع فروعه والوكالات والخدمـات الإلكترونية

أعلن مصرف الصحاري، الاحد على أنه سيتم ايقاف خدماته الالكترونية واغلاق كافة الفروع والوكالات لعدة أيام ويأتي لك من ضمن الخطط الإستراتيجية للمصرف والتي منها ترقية المنظومة المصـرفية .

وأشار مصرف الصحاري في تعميم صحفي أنه سيتم إيقـاف الخدمـات الإلكترونية ابتداً من يوم الثلاثاء الموافق 29/ اغسطس /2023م وسيليه إغلاق الفروع والوكالات نهاية دوام يـوم الخميس الموافق 31/أغسطس/2023م .

وأفاد مصرف الصحاري الى انه سيتم إعادة تفعيل الخدمات و إستئناف العمل بالفروع يوم الاثنين الموافق 11/سبتمبر/2023م.