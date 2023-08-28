بلدية بنغازي تبحث مع مختاري المحلات الاحتياجات الخدمية وصيانة البنية التحتية

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، اجتماعا مع مختاري المحلات بالفرع البلدي السلاوي، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه مختاري المحلات بالفرع وسبل معالجتها إضافة إلى احتياجات المحلات في مختلف المجالات الخدمية من رصف للطرق وإنارة عامة وتنفيذ وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وصيانة للعيادات والمراكز الصحية.

وأكد بوجواري على أهمية دور مخاتير المحلات وضرورة العمل المشترك حيال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإنجاز الأعمال المطلوبة بأسرع وقت ممكن.