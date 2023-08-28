تراجع للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الأثنين 28 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الأثنين 28 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8351 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2297 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0949 دينار، والدولار الكندي 3.5583 دينار ليبي، والليرة التركية 0.182 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2888 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3164 دينار، والدينار التونسي 1.5639 دينار، والدرهم المغربي 0.4776 دينار ليبي.