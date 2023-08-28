المركزي والبنك الإسلامي يبحثان آلية لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة

عقدت وحدة دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة بمصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية الأسبوع الماضي بالعاصمة طرابلس ورشة عمل حول تفعيل الترابط بين المؤسسات المختصة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة، ووضع آلية لتسلسل عملها في دعم طالبي التمويل، بحضور مسؤولين من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ممثل البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، ممثل البنك الإسلامي للتنمية في المكتب الإقليمي بالمغرب، مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، مصرف شمال أفريقيا، برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، صندوق ضمان الائتمان، صندوق التسهيلات المالية، سوق المال الليبي، مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين، هيئة سوق المال.

وتلخصت محاور اللقاء في آليات التصنيف، المخاطر، تحليل البيانات، الضمانات، طرق التمويل، تجارب ناجحة، تجربة المغرب والدروس المستفادة، نظم المعلومات المطلوبة، فهل سنرى تطورا حقيقيا في القطاع المصرفي يدعم مشاريع القطاع الخاص ويساهم في التنمية؟