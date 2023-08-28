رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي مدير عام المؤسسة الوطنية للنفط فرع بنغازي

بنغازي 28 أغسطس 2023 (وال) – التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري مع مدير عام المؤسسة الوطنية للنفط فرع بنغازي الدكتور منير المغربي .

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات المتعلقة بتخصيص مقر لمعهد النفط بنغازي، وكذلك مقر لفرع المؤسسة الوطنية للنفط فرع بنغازي .

وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس التسييري استعداد البلدية للتعاون التام فيما يتعلق بتوفير المقررات المطلوبة وأهمية وجود معهد للنفط في مدينة بنغازي.

هذا وأثنى الدكتور منير المغربي على تعاون البلدية وضرورة التنسيق المُشترك لتحقيق المصلحة العامة. (وال – بنغازي)

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