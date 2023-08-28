وصول 407 حاوية بضائع وآلاف الأطنان من القمح والذرة الصب لميناء الخمس البحري

وصلت إلى ميناء الخمس البحري صباح اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، السفينة MSC AMANDAF التابعة لشركة مديترينيان التوكيلات الملاحية، وعلى متنها 407 حاوية لبضائع وسلع متنوعة، والسفينة NEW FAILH التابعة لشركة الأفق اللامع، وعلى متنها 29,100 ألف طن من القمح الصب.

كما استقبلت أرصفة الميناء السفينة WALKER التابعة لشركة العامر للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 31 قطعة من البيوت الجاهزة، بالإضافة للسفينة NANA LEEN، التابعة لشركة المرسي العالمية، وعلى متنها 27,500 ألف طن من الذرة الصب.