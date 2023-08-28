شركة نفوسة للعمليات النفطية تتمكن من رفع معدلات الإنتاج اليومي

تمكنت الفرق الفنية التابعة لشركة نفوسة “للعمليات النفطية، من رفع معدلات الإنتاج، من البئر أ- 4 بمعدل يتراوح من 1500 إلى 2000 برميل يوميا، وسيتم نقل الكميات المنتجة من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تضخ إلى ميناء الزاوية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أنه هذا قد جرى توريد محطة الإنتاج الصغيرة عبر بشركة الجوف وسيستمر ضخ النفط من البئر 6 أشهر، يجري خلالها مراقبة معدلات الضغط ونقاوة النفط الخام وتجميع المعلومات الفنية اللازمة، كما جرى تركيب معدات قياس الضغط ومعدلات التدفق بقاع البئر.

وتسير أعمال تركيب مجمعات الآبار ومد خط التجميع الفرعي وخط الشحن الرئيسي بشكل جيد، ومن المتوقع الانتهاء من خط الشحن وربطه بخط النفط الفيل مليتة في ديسمبر 2023، وبالتالي وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيا للوصول إلى معدل إنتاج 10000 برميل يوميا بعد تركيب محطة الإنتاج المبكر مع نهاية الربع الأول من 2024.