الاقتصاد تصدر توجيهًا بشأن حظر توريد بعض السلع وبيعها بالأسواق

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 كافة الجهات الرقابية والضبطية بضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 280 لسنة 2023م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق .

حيث نص القرار في مادته الأولى على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، ويمنع تداولها داخل الاسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية، أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إر هابي أو متعلقة باسرائيل.

وأشار القرار في مادته الثانية بتولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة .