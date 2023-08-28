لجنة حصر الأضرار تواصل تقدير التعويضات اللازمة للمواطنين والجهات العامة

واصلت اللجنة المكلفة بحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث الأخيرة بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس 2023 بموجب أعمالها في حصر الأضرار وتقدير قيمة التعويضات اللازمة للمواطنين والجهات العامة في مناطق عين زارة وطريق الشوك.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى التركي أن اللجنة تنفذ وبشكل يومي عددا من الزيارات الميدانية لمنازل المواطنين ولممتلكاتهم المتضررة، حيث تم حصر إحدى ورش صيانة السيارات احترقت بالكامل وبداخلها 11 سيارة، بالإضافة إلى احتراق ثلاث شقق سكانية بالمنطقة.

وأضاف التركي، أن الأضرار طالت محطتين لشركة الكهرباء، ومبان بجامعة طرابلس، وخمس مدارس عامة وعيادات خاصة، إلى جانب العديد من السيارات الخاصة.

وأشار التركي إلى أن نماذج الحصر وبعد تعبئتها من قبل المواطنين يتم إدراجها مباشرة في المنظومة الإلكترونية الخاصة بحصر الأضرار لمنازل المواطنين وممتلكاتهم.