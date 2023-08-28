النفط يرتفع في بداية تعاملات الأسبوع

صعدت أسعار النفط اليوم الإثنين بالتزامن مع ارتفاع أسواق الأسهم، وبعد أن قررت الصين دعم اقتصادها المتعثر، علي الرغم من أن المستثمرين لا يزالون قلقين بشأن النمو وكذلك أسعار الفائدة الأمريكية، واستفاد النفط من المؤشرات الإيجابية عند الافتتاح بعد أن خفضت الصين رسوم الدمغة علي تداول الأسهم إلى النصف اعتباراً من يوم الإثنين في محاولة لتعزيز الأسواق المتعثرة.

وارتفع خام برنت حتى كتابة هذا الخبر إلى سعر 83.89 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 0.3 %، ومن المقرر أن تصدر الصين مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال هذا الأسبوع والذي سيكشف مدى قوة الاقتصاد الصيني، ففي حالة سجلت القراءة ارتفاعا في المؤشر فهذا سيمثل دعما لأسعار النفط لكي ترتفع نحو مستويات 85 دولار للبرميل، أما في حالة ما أظهر المؤشر انخفاضا في مؤشر مديري المشتريات فإن النفط سيغير اتجاه حركته إلي الهبوط نحو مستويات 80 دولار للبرميل.

ولا يزال هناك بيانات اقتصادية مهمة ستصدر خلال هذا الأسبوع وسيكون لها تأثير قوي علي حركة سوق النفط والطاقة، ومن بينها مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي وفرص العمل لشهر يوليو والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومخزون النفط الأمريكي الخام والمتوقع انخفاض يقدر بحوالي 2.921 مليون برميل.