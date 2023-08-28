البدء في استكمال طريق أم القرى بالفرع الكريمية

سواني بن آدم 28 أغسطس 2023 (وال)- باشرت الشركة المنفذة لمشروع طريق أم القرى بالفرع الكريمية، في عملية تسوية وإزالة العوائق الموجودة في الطريق، تمهيدًا لوضع الطبقة الأولى للطريق وهي طبقة الميستو.

الخطوة جاءت بالتنسيق بين المجلس البلدي سواني بن آدم وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

مشروع طريق أم القرى؛ من المشروعات المهمة لسكان المنطقة، وسيتم ربط هذا الطريق بعددٍ من الطرق الفرعية، ويبلغ طول الطريق “4” كيلو متر ونصف. (وال – سواني بن آدم)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال