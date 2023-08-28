وزارة الشؤون الاجتماعية توضح اخر تطورات وموعد صرف “منحة الزوجة والبنات والابناء”

أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة استلام بطاقات المنحة فرج المجاهد اخر تطورات وموعد صرف منحة الزوجة والبنات والابناء لـ 3 أشهر.

وقال المجاهد في تصريحات صحفية نشرتها منصة “زوايا” أن القائمون على مشروع منحة الزوجة والبنات والأبناء بدأوا فعلياً في احتساب القيم المخصصة من وزارة المالية للأشهر 7 و8 و9 بعد ورودها في حسابات الوزارة.

وأضاف المجاهد “ننتظر تحديث البيانات من مصلحة الأحوال المدنية، ومن المفترض أن تصلنا نهاية هذا الأسبوع”، مؤكداً “نتوقع إيداع قيم المنحة في حسابات مستحقيها قبل الـ 10 من سبتمبر المقبل”.

ومنذ أيام، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص القيمة المالية للربع الثالث من العام 2023 (يوليو ، أغسطس، سبتمبر) لمنحة الزوجة والأبناء، تمهيدا لإيداعها في حساب الوزارة وصرفها في القريب العاجل.