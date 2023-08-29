تحديث جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 29 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8347 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2297 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1021 دينار، والدولار الكندي 3.5564 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1821 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2889 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3162 دينار، والدينار التونسي 1.5638 دينار، والدرهم المغربي 0.4771 دينار ليبي.