ارتفاع ملحوظ في أسعار الاسمنت في ليبيا بعد توقف مصنع عـن العمل

توقف مصنع الاتحاد للاسمنت على الإنتاج منذ ليلة الأمس دون معرفة الأسباب الحقيقية حتى الان، وعلى إثر ذلك ارتفع سعر اسمنت الاتحاد إلى 44 دينار للقنطار، بعد ما كان سعره صباحا 42 دينار، كما ارتغ سعر الاسمنت المكيس إلى 42 دينار للقنطار، بينما كان سعره صباحا 40 دينار.

وبحسب تطبيق بكم الاخباري أن سعر قنطار اسمنت الاتحاد العربي كان بالأمس 38 دينار، وسعر قنطار الاسمنت المكيس 36 دينار ، كما ارتفع سعر اسمنت سائب الاتحاد إلى 350 دينار للطن، بينما كان سعره بالأمس 330 دينار ، اسمنت الأهلية السائب 330 دينار، بينما كان سعره بالأمس 310 دينار.

يشار إلى أنه يتم تزويد مصانع الاسمنت بحوالي 4 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي اضافة لتخفيض استهلاك الكهرباء إلى النصف منذ بداية شهر يونيو الماضي.