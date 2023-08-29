“الوطنية للنفط” تنتهي من تدرّيب 1400 خريجًا في مرحلتها الثانية في 5 مدن ليبية

الوطن| رصد

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، برنامج تدريب المجموعة الثانية لخريجي التخصصات النفطية في 5 مدن ليبية، وهي طرابلس وبنغازي وطبرق نفط والزاوية وبراك.

وذكرت المؤسسة أن عدد المتدربين بلغ 1400 متدرباً مقسمين على 5 مدن، وسيكتمل تدريب 600 متدرب الأسبوع القادم، ليصبح الإجمالي 2000 متدرباً بزيادة 1000متدرب عن المخطط الأصلي.

وأضافت أن استكمال الترتيبات اللازمة يستمر لاستكمال البرنامج التدريبي، والتجهيز قائم لمتابعة التوزيع على باقي المدن بعد تقييم واختيار المراكز في المدن المطلوبة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات لاستقبال استفسارات المتدربين، بشأن البرنامج التدريبي وقد استقبل 1300 إتصالاً في اليوم الأول، وذلك خدمة للخريجين من مختلف المدن.