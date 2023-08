خاص.. مصدر بوزارة الخدمة المدنية يؤكد لتبادل إحالة بيانات المستهدفين في قطاع التربية والتعليم، والافراج عن مرتباتهم في شهر 9

كشف مكتب الاعلام والعلاقات العامة بوزارة الخدمة المدنية، في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، عن إحالة بيانات المستهدفين في قطاع التربية والتعليم والذين استوفوا إجراءاتهم بمنظومة الإفراجات المالية.

حيث أحالت لجنة الافراجات المالية بالوزارة بيانات المستهدفين بالكامل إلى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة لمعالجة هذا الملف .

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية بأن الإفراجات تشمل 87 مراقبة على مستوى ليبيا ، كما تتضمن الإفراجات القرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة سابقا فيما يخص قطاع التربية والتعليم .

حيث أكد وزير الخدمة المدنية المكلّف “علي العابد” بأن مجلس الوزراء وافق على الكشوفات التي تم احالتها وأصدر تعليماته لوزارة المالية بالافراج عن مرتباتهم في شهر 9 سبتمبر.

