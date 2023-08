أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية إحالة أذون الصرف الخاصة برواتب أغسطس لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال المصرف المركزي إجراءات الصرف المتبعة.

وذكرت وزارة المالية أنّها قامت بزيادة رواتب 270 ألف موظف خلال يونيو الماضي، وذلك بعد إجراء تعديلات إدارية تخصهم، إلى جانب زيادة رواتب 180 ألفا و958 موظفا بعد تعديل الدرجة الوظيفية.

وأضافت الوزارة أنّها قامت بمراجعة أوضاع 19 ألفا و422 موظفا إداريا، و78 ألفا و918 موظفا حصلوا على العلاوة السنوية، حسب منشور على صفحة منصة «حكومتنا» الرسمية على موقع «فيسبوك».

The post وزارة المالية تُعلن إحالة مرتبات شهر أغسطس إلى مصرف ليبيا المركزي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا