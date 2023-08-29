رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار يطلع على سير عمل مشروع إنشاء الجسور الجديدة في مدينة بنغازي

بنغازي 29 أغسطس 2023 (وال) – التقى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي”، مع رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل المصرية المهندس “هاني ضاحي”، القائمة بأعمال تنفيذ مشروع إنشاء الجسور في مدينة بنغازي.

وناقش الحضور الأعمال الحالية التي تقترب من النهاية، و التمهيد للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والاستراتيجية بمختلف المدن الليبية في الفترة المقبلة.

و حضر اللقاء اللواء مهندس “أحمد سيف جلال” مساعد رئيس شركة “وادي النيل” للمشروعات الخارجية . (وال – بنغازي)

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