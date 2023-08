بمشاركة ليبية.. انطلاق فعاليات منتدى الأعمال التركي الأفريقي في إسطنبول

انطلقت الثلاثاء، بمدينة إسطنبول التركية، فعاليات منتدى الأعمال التركي الأفريقي والمعرض المصاحب، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سعد احنيش، رفقة السفير الليبي بتركي مصطفى القليب، والملحق التجاري بإسطنبول عمر درهوب.

وأفادت وزارة الاقتصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الوفد الليبي المشارك في المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الليبية والتركية، وتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وعقد شراكة استراتيجية مع الشركات التركية والأفريقية لتنفيذ مشروع “بوابة أفريقيا التجارية” بدولة ليبيا والذي يقوم على إنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور وتوطين الصناعات.

ويشهد منتدى الأعمال والمعرض المصاحب الذي تنظمه جمعية الأعمال التركية الأفريقية مشاركة الجهات التابعة للوزارة والمدير العام لمركز تنمية الصادرات ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وكذلك المنطقة الحرة مصراتة، والغرف التجارية بتركيا وعديد الدول الأفريقية وأصحاب الأعمال والشركات المتخصصة في صناعة المواد الغذائية والبناء والملابس والمعدات والآلات الصناعية والأثاث المكتبي والمنزلي.

