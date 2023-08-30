تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 30 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 30 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8258 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2476 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0984 دينار، والدولار الكندي 3.5587 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1817 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2864 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3139 دينار، والدينار التونسي 1.5563 دينار، والدرهم المغربي 0.4774 دينار ليبي.
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8258 د.ل
|4.8379 د.ل
|4.8138 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2476 د.ل
|5.2607 د.ل
|5.2345 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0984 د.ل
|6.1136 د.ل
|6.0831 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5587 د.ل
|3.5676 د.ل
|3.5498 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1257 د.ل
|3.1335 د.ل
|3.1179 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.4904 د.ل
|5.5042 د.ل
|5.4767 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4435 د.ل
|0.4447 د.ل
|0.4424 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4557 د.ل
|0.4568 د.ل
|0.4546 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.704 د.ل
|0.7058 د.ل
|0.7023 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.3 د.ل
|3.31 د.ل
|3.29 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2864 د.ل
|1.2897 د.ل
|1.2832 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3139 د.ل
|1.3171 د.ل
|1.3106 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5563 د.ل
|1.5602 د.ل
|1.5524 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.353 د.ل
|0.354 د.ل
|0.352 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4774 د.ل
|0.4786 د.ل
|0.4762 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.27 د.ل
|1.27 د.ل
|1.27 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.505 د.ل
|0.505 د.ل
|0.505 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.1817 د.ل
|0.1821 د.ل
|0.1812 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.662 د.ل
|0.6637 د.ل
|0.6604 د.ل
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