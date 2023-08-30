تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 30 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 30 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8258 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2476 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0984 دينار، والدولار الكندي 3.5587 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1817 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2864 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3139 دينار، والدينار التونسي 1.5563 دينار، والدرهم المغربي 0.4774 دينار ليبي.