الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة شبكة الكهرباء بالمنطقة الحرة مصراتة

أعلنت إدارة المنطقة الحرة مصراتة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، والتطوير لشبكة الكهرباء بالمنطقة لتستوعب الأحمال الناتجة عن زيادة العمليات، ومتطلبات المشروعات الجديدة المنفذة والجاري والمزمع تنفيذها.

وشملت أعمال صيانة الوضع القائم بمحطات التحويل المنخفض، وتركيب تنفيذ حاملات كوابل وتمرير كوابل جهد 11 ك. ف، وإعادة تخطيط شبكات الجهد المتوسط بما يتيح زيادة المرونة وزيادة الموثوقية في توفير الكهرباء لكامل مرافق المنطقة الحرة بمصراتة.

كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مد كابل/ 11 ك. ف/ لمسافة 1200 متر لتغذية الأحمال التشغيلية لمحطة تحويل الجهد 220/30 ك. ف الجاري تنفيذها، لتغذيتها بالكهرباء.