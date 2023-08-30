الشؤون الاجتماعية توضح اخر مستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد

عقدت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني الثلاثاء اجتماعاً مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع لمتابعة خطوات مشروع المنحة واستكمال الخطوات الاخيرة لإيداعها في حسابات المستفيدين في الأيام القليلة القادمة.

وتناول الاجتماع مستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد عن الربع الثالث (7.8.9) للعام الحالي 2023 وما يقوم به مشروع المنحة من خطوات تسهل على المواطنين عمليات الإستفسار والتسجيل واستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارف وشركات الاتصالات من أجل تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع .

وبحسب بيان للوزار، فإنه تبين خلال اللقاء أن الفريق يعمل على استكمال اجراءات صرف المنحة واحالتها للمصارف في الأيام القليلة القادمة.