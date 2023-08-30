توريد وتوزيع 99.8% من الكتاب المدرسي على 57 مخزن على مستوى ليبيا

قال مدير مركز المناهج التعليمية كمال الويبة ، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، إنه جرى توريد وتوزيع ما يمثل 99.8 % من الكتاب المدرسي على 57 مخزن على مستوى ليبيا.

وأوضح الويبة في مؤتمر صحفي أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع 24 شركة محلية عامة وخاصة والتي ساهمت بدورها في العمل على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الذي ينطلق الأحد القادم.

وأكد مدير مركز المناهج التعليمية توزيع 32 مليون و310 ألف نسخة من الكتاب المدرسي على أكثر من 132 مراقبة تعليم على مستوى البلاد وحوالي 4 آلاف مدرسة، لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق منذ حوالي 15 عاما.