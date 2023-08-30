الشؤون الاجتماعية تعلن إحالة منحة الزوجة والابناء للمصارف خلال أيام

طرابلس 30 أغسطس 2023 (وال) – اجتمعت وزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع؛ لاستكمال الخطوات الأخيرة لإيداعها في حسابات المستفيدين في الأيام القليلة القادمة.

وتناول الاجتماع مستجدات صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثالث (7.8.9) للعام الحالي 2023 وما يقوم به مشروع المنحة من خطوات تسهل على المواطنين عمليات الاستفسار والتسجيل واستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارف وشركات الاتصالات من أجل تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع.

وأوضحت الوزارة أن الفريق يعمل على استكمال إجراءات صرف المنحة وإحالتها للمصارف في الأيام القليلة القادمة. (وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال