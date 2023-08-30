جهاز الحرس البلدي فرع سبها يقوم بإخلاء الفضاء العام المستغل من الباعة المتجولين

سبها 30 أغسطس 2023 (وال)- باشرت دوريات تابعة لمركز الحرس البلدي القرضة ولجنة الإزالة بالفرع؛ في إزالة وإخلاء الفضاء العام المستغل من قِبل الباعة المتجولين بمحلة القاهرة.

الخطوة جاءت عقب توجيه إنذارات مسبقة للباعة بعدم استغلال الفضاء العام “الرصيف” المُخصص للمشاة، حيث شملت الحملة التفتيش على المحلات التجارية لبيع المواد الغدائية في كلا من محلتي المهدية وعبد الكافى ببلدية سبها، تم خلالها ضبط ومصادرة كميات من المواد الغدائية منتهية الصلاحية، كانت تُباع داخل تلك المحلات، وتوجيه إنذارات إلى بعض أصحاب المحلات بشأن ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، وتطبيق الشروط الصحيحة واللازمة لتخزين السلع بما يُحافظ على جودتها وسلامتها من التلف. (وال – سبها)

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