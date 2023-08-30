لجنة مراجعة محاضر الاجتماعات للوحدات الإدارية وشؤون الموظفين ببلديات سرت هراوه وخليج السدرة تنهي عملها

سرت 30 أغسطس 2023 (وال)- استكملت اللجنة المشكلة المكلفة من قطاع الخدمة المدنية لمراجعة محاضر الاجتماعات وشؤون الموظفين لكافة القطاعات والوحدات الإدارية ببلديات سرت وهراوه وخليج السدرة؛ عملها برئاسة مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة سرت بنور امليطان.

وأوضح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت؛ أن اللجنة عملت بكل شفافية ونظام ودقة وقامت بمتابعة محاضر الاجتماعات لكافة القطاعات والأجهزة الإدارية في بلديات سرت وخليج السدرة وهراوه، بالإضافة لإنهاء مراجعة وتدقيق عقود الاستخدام ومطابقتها مع الملاك الوظيفي للمختبر المرجعي الطبي سرت التابع لوزارة الصحة.

وبحسب مدير مكتب الخدمة المدنية في منطقة سرت؛ فإن كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الأعمال تمت إحالتها للوزارة لاعتمادها. (وال – سرت)

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