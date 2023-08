هبوط حاد لمخزونات النفط الأمريكية في أسبوع واحد

خيبة أمل ضربت كلا من الاقتصاد الأمريكي وتوقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، فقد انخفضت مخزونات النفط الأميركية بأكثر من توقعاتهم في أسبوع واحد، كما تراجعت مخزونات البنزين، بينما زادت مخزونات المقطرات على عكس التقديرات.

وبحسب ما نقلت منصة “الطاقة” عن التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء (30 أغسطس 2023)، فقد هبطت مخزونات الخام بمقدار 10.6 ملايين برميل، خلال الأسبوع المنتهي 25 أغسطس 2023، ليصل الإجمالي إلى 422.9 مليون برميل.

وكانت تقديرات مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” تشير إلى تراجع مخزونات النفط الأميركية بنحو 5.2 مليون برميل.

في المقابل، ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي لمخزونات النفط بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 349.5 مليون برميل.

وهذا يعني أنه لولا زيادة الاحتياطي الإستراتيجي لكانت مخزونات النفط التجارية في أميركا ستهبط 10 ملايين برميل، لكن الأثر في الأسواق يعتمد على التغيّر في المخزون التجاري.

وتحدث عمليات السحب من المخزون الإستراتيجي في الغالب بغرض التخفيف من عجز الموازنة عبر تغطية عمليات البيع من الاحتياطي وتكاليف إدارته سنويًا، وفق ضوابط ينص عليها قانون أقرّه الكونغرس الأميركي.

