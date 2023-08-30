اقتصاد

حكومة الوحدة الوطنية تلزم وزارة المالية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال حالات الازدواج الوظيفي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 30 أغسطس 2023م (وال ) – أصدر مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم ( 520 ) لسنة 2023م بشأن اعتماد نتائج مطابقة حالات الازدواج الوظيفي. ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد نتائج المطابقة المقدمة من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بشأن حالات الازدواج الوظيفي . والزمت المادة الثانية من القرار […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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