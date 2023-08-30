طرابلس 30 أغسطس 2023م (وال ) – أصدر مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم ( 520 ) لسنة 2023م بشأن اعتماد نتائج مطابقة حالات الازدواج الوظيفي. ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد نتائج المطابقة المقدمة من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بشأن حالات الازدواج الوظيفي . والزمت المادة الثانية من القرار […]

ظهرت المقالة حكومة الوحدة الوطنية تلزم وزارة المالية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال حالات الازدواج الوظيفي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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