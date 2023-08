ارتفعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو شهر.

ويأتي ذلك بعد أن عززت مجموعة جديدة من القراءات الاقتصادية الضعيفة في أميركا وجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي ربما يضطر إلى التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة.

وسجل السعر الفوري للذهب ارتفاعاً بـ0.4% إلى 1943.92 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس في وقت سابق من الجلسة، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4%إلى 1973.00 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 24.63 دولار للأونصة، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر، فيما استقر البلاتين عند 976.05 دولارا، قرب أعلى مستوياته منذ 19 يوليو، ونزل البلاديوم 2.1% إلى 1223.33 دولارا.

The post الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا