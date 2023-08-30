العمل على إعادة أحد آبار حقل النافورة إلى العمل لزيادة معدلات الإنتاج

بنغازي 30 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت شركة الخليج العربي للنفط الانتهاء من إعادة البئر رقم “L02-51 ” في حقل النافورة غير المشترك إلى الإنتاج .

وبحسب الشركة فإن ذلك جاء بناء على تنفيذ لقرار المهندس محمد بلقاسم بن شتوان رئيس الشركة، وذلك لتسخير جميع الإمكانيات للعمل على زيادة الإنتاج.

يذكر أن هذا البئر توقف عن الإنتاج منذ بداية العام الحالي، حيث كان ينتج بشكل طبيعي كمية من النفط لا تتجاوز 200 برميل زيت في اليوم إلى أن توقف عن الإنتاج نهائيا مع نهاية العام 2022 وأصبح من الآبار المتوقفة عن الإنتاج في انتظار إعادة تحريك حفارة الصيانة .

إلا أنه وبعد دراسة البئر من قبل المختصين بالشركة تم وضع توصية بالعمل على البئر دون تحريك حفارة الصيانة، وذلك بإجراء عملية التحميض باستخدام كميات محددة من المواد الكيميائية المضادة للتكلسات وكميات من الأحماض الخاصة بالطبقات المنتجة وتمت العملية باستخدام (Coil tubing unit) .

وأسفرت العملية على زيادة إنتاج البئر بحوالي 1000 برميل في اليوم، وتم اختبار البئر بالإنتاج الطبيعي ليكون إنتاجه حوالي {1200} برميل في اليوم بعد الانتهاء من العمل عليه . (وال – بنغازي)

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