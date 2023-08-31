تراجع الدولار.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 31 اغسطس 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 31 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8176 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2575 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1229 دينار، والدولار الكندي 3.5588 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1803 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2843 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3116 دينار، والدينار التونسي 1.5543 دينار، والدرهم المغربي 0.4755 دينار ليبي.