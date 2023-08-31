اقتصاد

الإسكان تبدأ صيانة المباني العامة بمدينة بني وليد وخطوط المياه في وازن

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

عقد وزير الإسكان والتعمير المكلف “محمد الشريف أمس الأربعاء 30 أغسطس 2023، اجتماعا مع مجلس حكماء وأعيان بني وليد لمناقشة الأوضاع العامة بمدينة بني وليد، وصيانة المباني العامة بالمدينة وحل المختنقات، وتفعيل المشروعات المتوقفة وملف تعويضات المباني المتضررة، وإمكانية إنشاء صندوق خاص بإعمار مدينة بني وليد.

وفي سياق آخر بدأت وزارة الإسكان وبالتنسيق مع بلدية وازن العمل على مشروعات الإمداد المائي بالبلدية، لتنفيذ خط مياه بطول 6 كيلو متر، ليسد حاجة سكان بلدية وازن من مياه الشرب.

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