أسعار النفط تتراجع بعد انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الصين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الصين، ووسط ترقب المستثمرين لتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم أكتوبر، والتي تنتهي اليوم، 12 سنتا بما يعادل 0.1% إلى 85.74 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر خمسة سنتات أو 0.1% إلى 81.58 دولار.

أظهر مسح رسمي للمصانع اليوم انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، حسب وكالة «رويترز».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.7 من 49.3 في يوليو، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الخاص بمعدل الانكماش.

